19-12-2017 17:05

GNR deteve adepto por invasão de campo em Manteigas

A GNR anunciou a detenção de um homem de 47 anos, no último domingo, por invasão de campo no estádio Barjona de Freitas, em Manteigas.

O incidente ocorreu no decurso do jogo entre a equipa local e o Sp. Mêda, do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda, que os serranos venceram por 1-0.

«O suspeito invadiu o terreno de jogo por ter discordado de uma decisão da equipa de arbitragem, tendo de imediato sido impedido pelos militares do posto de Manteigas que se encontravam a policiar o espetáculo, não havendo necessidade de interromper o jogo», refere o Comando Territorial da Guarda em comunicado.

O detido foi entretanto constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.