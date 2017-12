18-12-2017 18:24

Integração dos SMAS na Câmara da Guarda aprovada por maioria na Assembleia Municipal

A Assembleia Municipal da Guarda aprovou hoje, por maioria, a integração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) na Câmara.

O medida passou com 56 votos a favor, da bancada do PSD, CDS e alguns presidentes de Junta, 16 votos contra do PS e CDU e uma abstenção do Bloco de Esquerda.

Na sessão desta tarde, Álvaro Amaro justificou a integração como sendo «a melhor opção em termos de gestão» e esclareceu que não está previsto encerrar os serviços no centro histórico nem «tirar regalias aos trabalhadores» dos SMAS.