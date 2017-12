17-12-2017 21:08

Figueirense segura liderança do Distrital da Guarda

Jogou-se hoje a 11ª jornada do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda com o líder Figueirense a vencer 1-0 em Vila Franca das Naves.

Já o Sp. Mêda perdeu pelo mesmo resultado em Manteigas e cedeu o segundo lugar da geral ao Gouveia, que derrotou o Guarda Unida Desportiva por 6-3.

Nos restantes jogos, o Trancoso ganhou 4-3 em Almeida e o dérbi do concelho do Sabugal, entre o Sp. Sabugal e o Soito, terminou empatado 1-1. Por sua vez, o Aguiar da Beira venceu em casa o S. Romão por 2-0 e o Vila Cortês do Mondego foi surpreendido no seu campo pelo Vilanovenses e perdeu 3-2.