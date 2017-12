17-12-2017 20:29

Fornos empata em Águeda

O Fornos de Algodres empatou hoje 1-1 no terreno do então líder da série C do Campeonato de Portugal.

Em Águeda, a equipa do distrito da Guarda conquistou mais um ponto na prova, o segundo da época. O golo dos fornenses foi marcado aos 87' por Miguel Artur.

Com este resultado, o Recreio cedeu a liderança ao Benfica de Castelo Branco.