16-12-2017 20:07

Município do Fundão promove mais uma edição do concurso de presépios

Está a decorrer o XIV concurso de presépios, promovido pela Câmara Municipal do Fundão. Os vencedores serão encontrados através da ponderação equitativa da votação do júri constituído por um representante da autarquia, um professor de Artes Visuais, um representante da ACICF, um convidado a definir e pelo número de “gostos” atribuído a cada presépio na página do facebook no Município do Fundão. Este concurso terá três categorias: presépios de pequeno porte (até 50cm), presépios de grande porte (superior a 50 cm) e presépios ao vivo. Os presépios deverão estar expostos, no local onde foram realizados, até ao dia 8 de janeiro, exceto os presépios ao vivo.