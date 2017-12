16-12-2017 19:43

Orfeão do Centro Cultural dá concerto de Natal

O Orfeão do Centro Cultural da Guarda desloca-se hoje a Miranda do Douro para um concerto de Natal. O grupo vai atuar com a Camerata e Orquestra Sinfónica ESPROARTE, da Escola Profissional de Arte de Mirandela. No domingo será a vez destas formações se deslocarem à Guarda para um recital com o Orfeão na Igreja da Misericórdia. O concerto tem início pelas 17h30 e a entrada é livre.