16-12-2017 15:55

Exposição de presépios no Tortosendo

No centro do Tortosendo, na Rua dos Loureiros, vai ficar instalada a segunda exposição de presépios promovida pela Liga dos Amigos do Tortosendo (LAT). Cerca de 500 peças compõem aquele que é um dos maiores presépios da Cova da Beira e que está em exposição a partir de hoje. Trata-se de uma coleção pessoal de David Russo, que tem vindo a colecionar figuras e a enriquecer este espólio. Um presépio com cerca de meio milhar de figuras que representa desde a gruta onde nasceu o Menino Jesus até às aldeias daquele tempo. Outro dos presépios em exposição reúne cerca de 200 peças e representa também o modo de vida de uma povoação desta época. São diversos os acervos de particulares que vão ficar patentes até ao Dia de Reis num espaço cedido, de forma gratuita, pela Gráfica do Tortosendo, em pleno centro da vila.