16-12-2017 15:27

Guarda é uma das 61 localidades que recebe hoje a maior ceia solidária de Natal

A Covilhã, Guarda, Fundão, Seia e Vilar Formoso são algumas das 61 localidades portuguesas que vão hoje receber aquela que será a maior ceia solidária de Natal alguma vez organizada em território nacional. A iniciativa é organizada pelas delegações locais da Cruz Vermelha Portuguesa e será totalmente fornecida pelos supermercados Intermarché das respetivas localidades. No total as 61 localidades irão servir mais de 7 mil beneficiários da Cruz Vermelha Portuguesa. Na Covilhã a ceia acontece na Associação Nacional Industrias Lanifícios e contará com a presença de Francisco George, presidente da Cruz Vermelha. Pelas 19 horas há iniciativas similares na Guarda (Escola Secundária Afonso de Albuquerque), Fundão (Escola Secundária João Franco), Seia (Escola Secundária de Seia), Vila Nova de Foz Côa (edifício do antigo Turismo) e Vilar Formoso (EB 2+3).