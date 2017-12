15-12-2017 19:28

Novo livro de Fernando Paulouro Neves apresentado na Covilhã

Depois do lançamento em Belo Horizonte (Brasil), em outubro passado, Fernando Paulouro Neves apresenta hoje (21 horas), na Covilhã, o seu livro “Brasil em Mim”.

A sessão, a primeira em Portugal, decorre no auditório do Teatro das Beiras. A obra será introduzida pelo missionário José Cortes, bandeirante dos direitos humanos e da vida nas comunidades da longínqua Amazónia. “Brasil em Mim”, título inspirado na declaração de amor de João Guimarães Rosa à mineiridade, é um cruzamento de olhares sobre o Brasil, nascido de uma estadia de três meses (entre 28 de abril e 30 de julho), em Minas Gerais (Belo Horizonte, Ouro Preto e Diamantina), Brasília e a Baixa Amazónia, a partir de Santarém. O livro reúne crónicas e «navegações», refere o autor fundanense (1947).