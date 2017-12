15-12-2017 18:50

Hoje é noite de Passagem de Ano Académica na Guarda

O Instituto Politécnico e a Associação Académica da Guarda promovem esta noite a "Passagem de Ano Académica".

A iniciativa que antecipa simbolicamente o final do ano para que os estudantes do IPG possam ter um "reveillon" em conjunto decorre no Largo João de Deus, a partir das 20 horas.

A noite será animada pela banda Republika e os DJ's Meninos do Rio e Girls Gone Wild. À meia-noite haverá um espectáculo pirotécnico. O evento é de entrada livre e aberto a toda a gente.