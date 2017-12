15-12-2017 17:44

Três detidos por tráfico de estupefacientes em Seia

Três homens, com idades compreendidas entre os 26 e 35 anos, foram ontem detidos em Santa Comba (Seia) por tráfico de estupefacientes. Segundo o Comando Territorial da Guarda, «as detenções decorreram na sequência de uma fiscalização rodoviária naquela localidade, quando um condutor foi mandado parar pelos militares e, aquando da abordagem, os suspeitos tentaram desfazer-se do produto estupefacientes deitando-o para o exterior da viatura». Na ação foram apreendidas 793 doses de haxixe e a viatura onde seguiam os suspeitos. Os detidos foram notificados para comparecer, esta tarde, no Tribunal Judicial de Seia, para primeiro interrogatório judicial, sendo que dois deles já haviam sido detidos, pelo NIC de Gouveia, em agosto passado, pelo mesmo tipo de ilícito.