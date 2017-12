15-12-2017 12:00

Cabeça “Aldeia Natal” abre portas amanhã

Cabeça, pequena localidade do concelho de Seia, abre amanhã as portas da aldeia de Natal «mais genuína e sustentável de Portugal». Situada a 22 quilómetros da Torre, em pleno Parque Natural da Serra da Estrela, a aldeia usa os seus trunfos e recursos para se engalanar para a quadra festiva pelo quinto ano consecutivo. Ali, até 1 de janeiro, os visitantes encontram uma alternativa ao «consumismo dos centros comerciais e aos grandes eventos de recriação natalícia» e não se cruzam com o Pai Natal. Segundo os promotores, a iniciativa é inspirada «nos valores do Natal onde se vivencia, de forma simples e genuína, a magia desta época festiva» com o empenho e a criatividade dos seus habitantes. «Nas pitorescas ruas da aldeia, o visitante encontrará uma decoração simples, ecológica e criativa. Estrelas, candelabros, grinaldas naturais e corações, tudo feito manualmente pelos residentes, cobrem as fachadas do casario e a imponente árvore de Natal ecológica», acrescentam os organizadores. Tradições como a missa do galo, a fogueira de Natal, oficinas de pão no forno comunitário, músicas de Natal e atividades ligadas à natureza, são algumas das propostas agendadas durante o evento. Haverá também caminhadas interpretativas pelos socalcos da aldeia, uma ação de reflorestação e um “trail”. A “Aldeia Natal” é organizada pelo Conselho Diretivo dos Baldios da Cabeça, a Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha (ADIRAM) e a Câmara de Seia. O evento integra o Plano de Animação da EEC PROVERE iNature, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do CENTRO 2020 - Programa Operacional Regional do Centro.