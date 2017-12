14-12-2017 19:28

Agostinho Gonçalves concorre à concelhia do PS Guarda

Agostinho Gonçalves, de 33 anos, é o primeiro candidato oficial à presidência da concelhia do PS da Guarda, cujas eleições se realizam a 19 de janeiro de 2018.

O ex-diretor de campanha de Eduardo Brito apresentou-se hoje, em conferência de imprensa, para dizer que concorre com um projeto «de união e de futuro» e adiantou três metas se for eleito: «Unir os socialistas, debater os assuntos que interessam ao concelho e à cidade e alargar a base de militantes e simpatizantes do PS na Guarda».

Pires Veiga é o mandatário da candidatura e Ricardo Pinto será o diretor de campanha.