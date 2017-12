14-12-2017 18:17

Hora e meia de estacionamento gratuita no centro da Covilhã

O estacionamento nos silos municipais da Covilhã é gratuito durante hora e meia até 7 de janeiro, deliberou a autarquia. O objetivo é facilitar as compras no comércio tradicional do centro histórico e participação nas atividades programadas no evento “Natal com Arte”. «É da mais elementar justiça permitir que os nossos concidadãos e todos os que nos visitam possam divertir-se neste Natal no centro da Covilhã, não pagando estacionamento durante 1h30», justifica o presidente Vítor Pereira.