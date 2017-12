14-12-2017 17:13

Hotel Príncipe da Beira reabre este fim-de-semana

Depois de um interregno de vários anos, o Hotel Príncipe da Beira, no Fundão, vai reabrir este fim-de-semana. Nesta primeira fase, os clientes terão à disposição cerca de 30 quartos, situados numa ala que faz parte do edifício que foi construído de raiz e que é contíguo àquele onde funcionou o antigo seminário do Fundão.