14-12-2017 10:29

Sequeira Abrantes, ex-dirigente da CERCIG, acusado do crime de participação económica em negócio

José Sequeira Abrantes, ex-vice-presidente da Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da Guarda (CERCIG) entre 2008 e 2016, está acusado de um crime de participação económica em negócio, punível com cinco anos de prisão.

Segundo o Ministério Público (MP), Abrantes terá conseguido daquela instituição de solidariedade social dezenas de contratos para duas empresas de que é sócio-gerente. De acordo com a acusação, durante o período em que Sequeira Abrantes integrou a direção desta IPSS com estatuto de utilidade pública, a CERCIG «renovou 17 apólices de seguros contratadas antes e constituiu 53 novas apólices, numa despesa no valor de 167 mil euros»

Estes seguros terão rendido ao arguido comissões de cerca de 20.750 euros. A outra das suas empresas, a Gearqtec, foram encomendados projetos de arquitetura no valor de cerca de 10 mil euros.

Para o MP, Sequeira Abrantes, que é militante do PS, agiu «de modo a privilegiar os interesses patrimoniais das suas empresas». Em declarações ao jornal “Público”, o ex-vice-presidente da CERCIG disse não se sentir «minimamente culpado» e pediu a abertura da instrução do processo.