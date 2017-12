13-12-2017 18:32

BE Guarda quer saber qual o destino da sede dos SMAS no centro histórico

O Bloco de Esquerda (BE) está preocupado com a eventual deslocalização dos mais de 30 trabalhadores dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) da Guarda do centro histórico para o edifício dos Paços do Concelho, no âmbito da integração daquela entidade na Câmara.

«A confirmar-se, a saída dos SMAS é um contributo para continuar a desertificar o centro histórico», receia Marco Loureiro. Para o coordenador distrital do BE, com esta decisão «Álvaro Amaro faz o contrário do que prometeu em campanha».

O dirigente vai aproveitar a Assembleia Municipal de segunda-feira para perguntar ao executivo qual será o destino do edifício onde já funcionou o extinto GAT da Guarda.

«O Bloco não é contra a integração dos SMAS na Câmara desde que sejam salvaguardados os interesses dos trabalhadores, quer é saber que propostas tem a Câmara para dinamizar o centro histórico», disse Marco Loureiro.