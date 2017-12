13-12-2017 16:53

Calafrio estreia nova peça no TMG

O Teatro do CalaFrio estreia no TMG hoje (21h30) a peça “O Homem que não tinha Inimigos e Outras Fábulas Fantásticas”, de Ambrose Bierce. A nova criação do grupo guardense tem por base a obra “Fábulas Fantásticas”, do escritor norte-americano (1842-1913), procura colocar o espetador no centro do palco, confrontando-o com a pena afiada do autor, que tanto escreveu sobre justiça, política, literatura, jogos de poder. Trata-se de uma peça que procura resgatar do esquecimento uma das vozes mais acutilantes da literatura norte-americana. O espetáculo repete-se amanhã e no fim-de-semana, sempre à mesma hora, no pequeno auditório. A versão teatral livre da obra é de manuel a. domingos, a encenação é de Américo Rodrigues e a interpretação de Luciano Amarelo, Daniel Rocha, Ana Couto, Solange Monteiro e Américo Rodrigues.