13-12-2017 15:34

Diretor do Serviço de Ortopedia do hospital da Guarda demite-se

O director do Serviço de Ortopedia do hospital da Guarda, Luís Camarinha, pediu hoje a demissão ao Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, presidido por Isabel Coelho. Ao que tudo indica, na origem da demissão deverão estar divergências com a administração.