12-12-2017 17:51

Detido em Seia por vender fotocópias da lotaria a GNR

A GNR de Seia deteve ontem, naquela cidade, um homem de 49 anos por burla.

De acordo com o Comando Territorial da Guarda, o indivíduo, antigo vendedor de cautelas, abordou na rua um guarda do posto local que estava fora de serviço para lhe vender um bilhete de lotaria.

«O militar verificou que o suspeito estava a tentar vender-lhe fotocópias da Lotaria Clássica da Santa Casa da Misericórdia, pelo valor de cinco euros, pelo que foi de imediato detido, tendo ainda sido apreendidas oito cautelas», adianta a GNR.

O suspeito, com antecedentes criminais por este tipo de ilícito, foi constituído arguido e presente a tribunal, tendo ficado sujeito a termo de identidade e residência.