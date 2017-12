12-12-2017 12:16

Cancelado Dia Aberto do Observatório de Meteorologia das Penhas Douradas

O Aspiring Geopark Estrela e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera cancelaram o Dia Aberto do Observatório de Meteorologia das Penhas Douradas, que estava previsto para hoje, no âmbito das comemorações do Dia Internacional das Montanhas. A organização cancelou a iniciativa «devido às condições meteorológicas» verificadas na segunda-feira, nas Penhas Douradas (Manteigas), adiantando que brevemente divulgará a nova data para a sua realização.