11-12-2017 18:53

Câmara da Guarda aprova orçamento do próximo ano

O executivo do município da Guarda votou esta tarde favoravelmente o orçamento para o próximo, que contou, no entanto, com o voto contra dos dois vereadores socialistas.

O Plano orçamental de 2018 tem um valor global superior a 45 milhões euros e consagra a integração dos serviços municipalizados de Águas e Saneamento (SMAS), cuja atividade passa também a estar integrada na actividade da autarquia.

Quanto a impostos nada se altera, o IMI mantém-se em 0,4 por cento. Sem alterações ficam também a taxa de derrama e da participação variável do IRS. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.