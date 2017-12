11-12-2017 18:40

Luto municipal pela morte do antigo presidente da Câmara Sotero Ribeiro

O município de Vila Nova de Foz Côa decretou hoje dois dias de luto pela morte do antigo presidente da Câmara Sotero Ribeiro (PSD). «Sotero Ribeiro completava 70 anos no próximo dia 22 de dezembro, tendo ocupado o lugar de presidente da Câmara entre 1998 e 2005. O antigo autarca foi também presidente da Assembleia Municipal», indicou à Lusa o atual presidente da autarquia de Foz Côa, Gustavo Duarte. A missa de Corpo Presente está marcada para as 15 horas de terça-feira, na Igreja Matriz de Vila Nova de Foz Côa, seguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da cidade.