11-12-2017 17:47

Homem detido por caça ilegal no Sabugal

A GNR deteve, ontem, no Sabugal um homem de 42 anos por utilização de meios não permitidos no ato venatório.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a ação foi realizada pelo Núcleo de Proteção Ambiental numa operação de fiscalização ao exercício da caça. «Os militares surpreenderam o suspeito a caçar tordos através de um chamariz, vulgarmente chamado de gravador, que emite ultrassons para atrair aves», adianta a GNR.

Na sequência da detenção foi apreendida uma caçadeira, 79 cartuchos, o aparelho que funcionava como chamariz, uma coluna que emite ultrassons, um comando à distância e 12 tordos.

O suspeito foi constituído arguido, sujeito a termo de identidade e residência estando, neste momento, a ser presente ao Tribunal da Guarda.