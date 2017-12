11-12-2017 16:33

Constrangimentos no abastecimento de água em Gouveia e Seia

A Águas do Vale do Tejo alertou hoje para a possibilidade de se verificarem alguns constrangimentos no abastecimento de água em algumas localidades dos concelhos de Gouveia, Seia e Oliveira do Hospital. Segundo a empresa, tal situação surge «na sequência das condições meteorológicas adversas da última noite que afetaram a captação Nossa Senhora do Desterro», no concelho de Seia. A empresa explica na nota que acionou o seu plano de contingência e que está «a envidar todos os esforços para o mais rapidamente possível repor a normalidade do sistema de abastecimento». No comunicado apela ainda à compreensão e à colaboração dos consumidores «no sentido de serem evitados consumos excessivos» de água.