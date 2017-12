10-12-2017 14:05

Guarda sob aviso vermelho

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou oito distritos do continente, entre os quais a Guarda, em aviso vermelho a partir do final deste domingo por vento muito forte, com rajadas superiores a 130 quilómetros/hora nas terras altas. O IPMA explica ainda, em nota colocada no seu site, que o vento irá intensificar-se durante o dia de hoje, "tornando-se forte de sudoeste, com rajadas até 110 quilómetros/hora, e podendo chegar a 130 quilómetros/hora nas terras altas do Norte e Centro até ao início da manhã". Em causa está a tempestade Ana, formada a noroeste da Península Ibérica, que terá como período mais crítico "o final da tarde de domingo e a madrugada de segunda-feira, com impactos expectáveis devido a ventos fortes, precipitação intensa, queda de neve e forte agitação marítima". Em aviso laranja devido à previsão de vento forte de sudoeste com rajadas até 70 quilómetros/hora, aumentando gradualmente até 110 quilómetros/hora e 120 km/h nas terras altas ficam os distritos de Bragança, Évora, Faro, Setúbal, Leiria, Santarém, Lisboa, Beja, Castelo Branco e Portalegre. No que toca à neve, deverá afectar apenas os distritos da Guarda, Vila Real e Braga (com alerta laranja) e de Castelo Branco e Viana do Castelo (alerta amarelo), com volumes acima de 800 e 1000 metros.