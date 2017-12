07-12-2017 16:57

Trail Zêzere e Mondego em Sameiro

A segunda edição do Trail Zêzere e Mondego corre-se no domingo em Sameiro (Manteigas).

Trata-se da última jornada do Circuito Nacional de Montanha 2017. Os atletas têm dois percursos à escolha, de 21,3 e 13,8 quilómetros, traçados nos caminhos florestais e trilhos de montanha circundantes à localidade serrana, onde está instalada a partida e a meta. A organização preparou ainda uma caminhada de 10,7 quilómetros e corridas para os mais novos no centro de Sameiro. As inscrições devem ser efetuadas em www.terrasdeaventura.net .