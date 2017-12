07-12-2017 16:44

Incêndio destroi parcialmente habitação no Fundão

Uma casa devoluta no centro do Fundão ficou parcialmente destruída, na última noite, devido a um incêndio que ocorreu

entre o largo N. Sra. Da Conceição e o largo do Chafariz das Oito Bicas.

Quando os bombeiros chegaram ao local já pouco havia a fazer no edifício em causa, no entanto conseguiram evitar que as chamas se propagassem.

A casa estava devoluta e não houve feridos a registar. A causa do incêndio é ainda desconhecida.