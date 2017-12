07-12-2017 15:13

Voluntários vão reflorestar áreas íngremes de seis concelhos com recurso a avião

Voluntários ligados à aviação civil e à ecologia vão reflorestar áreas queimadas íngremes de Mangualde, Gouveia, Oliveira do Hospital, Nelas, Tondela e Seia com recurso a avionetas.

«O projeto nestes seis municípios será desenvolvido em duas fases com o intuito de os ajudar a recuperar zonas muito específicas afetadas pelos incêndios, como encostas a que não seria possível aceder sem ser por via aérea», explica Patrícia Lucas, presidente da Take C’Air Crew Volunteers. «A primeira fase consistirá no lançamento de sementes de gramíneas e leguminosas a partir de um avião, o que facilitará a fixação e nutrição dos solos, ajudando também a evitar derrocadas e a impedir a contaminação dos cursos de água ou a sedimentação dos seus leitos e barragens», acrescentou. Com essas primeiras sementes vai conseguir-se ainda acelerar o processo de repovoamento das áreas afetadas pelos incêndios, «já que os animais passarão a dispor de algum alimento».



O projeto conta com a participação do movimento cívico “Replantar Portugal” e com a parceria da Quercus e da Avitrata, que para os voos disponibiliza um Dromader M-18 B que poderá transportar 1.500 quilos de sementes por carga e sobrevoar os solos até sete metros dos obstáculos. As sementes a lançar foram doadas pela empresa Fertiprado e certificadas pelo ICNF, que também ajudará a monitorizar o resultado da intervenção. Aos seis municípios, que terão «custos mínimos» com o projeto, caberá definir quais os terrenos baldios a intervencionar, garantir a autorização para atuar nas propriedades privadas e determinar a concentração de gramíneas e leguminosas a distribuir por hectare. «Para esta primeira fase continuamos recetivos a mais donativos de sementes e só ainda não conseguimos patrocínio para o combustível», disse Patrícia Lucas. A segunda etapa consiste na recuperação da floresta autóctone das áreas queimadas de mais difícil acesso, recorrendo a espécies arbóreas e arbustivas características da região.