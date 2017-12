07-12-2017 14:53

Hotel Inatel e termas reabrem após investimento de 2,3 milhões

O remodelado hotel Inatel de Manteigas as termas reabriram na semana passada.

As obras de requalificação da unidade custaram pouco mais de 2,3 milhões de euros e consistiram na remodelação total do edifício principal e na construção de um passadiço – climatizado – entre o hotel e as termas para evitar que os hóspedes tenham que se deslocar pelo exterior. Foram ainda realizados melhoramentos no edifício termal, com a instalação de equipamentos mais modernos nas áreas de saúde e lazer/bem-estar. A Fundação Inatel explora desde 1991 o hotel e as Caldas e Fonte Santa – Termas de Manteigas.