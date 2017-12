07-12-2017 11:28

Happy Wish recebe Menção Honrosa no Prémio Voluntariado Universitário Santander

A Happy Wish alcançou uma das menções honrosas do Prémio Voluntariado Universitário (PUV) deste ano, ao qual concorreram projetos de instituições de Ensino Superior de todo o país. A Júnior Iniciativa de cariz social, a primeira da Europa que se enquadra neste âmbito, é desenvolvida por estudantes da Universidade da Beira Interior (UBI), e fez parte dos dez finalistas da competição promovida pelo Banco Santander, num ano em que foram avaliadas 50 candidaturas. O forte trabalho em rede na região de Castelo Branco e o modelo de gestão e sustentabilidade elogiado pela organização do PUV são alguns aspetos destacados no projeto da Happy Wish. Com 30 voluntários e 90 beneficiários, a organização tem como objetivos a intervenção social, através de atividades lúdicas e ateliês, em várias instituições da Covilhã e ainda a formação e desenvolvimento de competências, de membros e parceiros, tanto para a sua participação na Júnior Iniciativa como para se lançarem no mercado de trabalho como melhores profissionais. Foi criada com outro propósito, o de prestar serviços em troca de apoios financeiros e logísticos.