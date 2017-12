07-12-2017 11:25

Docente da UBI representa Portugal em projeto da OCDE

O docente do Departamento de Ciências do Desporto (DCC), Aldo Matos Costa, está a representar Portugal, enquanto perito académico para a área da Educação Física, no projeto “Futuro da Educação e das Competências: OCDE Educação 2030”. Estão envolvidos mais de 30 países neste estudo dinamizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, com o objetivo de pensarem a educação do futuro.