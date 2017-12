07-12-2017 11:00

Linda Martini e Legendary Tigerman medem forças em Alpedrinha

O duelo musical que os Linda Martini e Legendary Tigerman estão a protagonizar pelos palcos portugueses chega esta sexta-feira ao Teatro Clube de Alpedrinha (Fundão). A digressão conjunta destes dois carismáticos projetos do rock nacional designa-se “Rumble in the Jungle”, nome pelo qual ficou conhecido um lendário combate de boxe entre Muhammad Ali e George Foreman em 1947. Linda Martini e The Legendary Tigerman homenageiam cada um desses rounds numa digressão que termina no final do ano no Coliseu de Lisboa. O sétimo acontece em Alpedrinha, mas aqui não há boxe, só rock, puro e intenso. Depois deste encontro cara a cara e com os fãs, 2018 será ano de álbuns novos para o grupo de Lisboa e para o alter ego Paulo Furtado. O concerto nasce da parceria do Teatro Clube de Alpedrinha com a Junta de Freguesia local para assinalar mais uma quadra natalícia e promover uma causa solidária após o flagelo dos incêndios na Gardunha do passado Verão. Assim, por cada bilhete vendido 1 euro reverterá para a prevenção contra os incêndios e recuperação de matos e florestas na zona.