07-12-2017 10:21

Concurso de Madeiros em Belmonte

A Câmara Municipal de Belmonte promove mais uma edição do concurso de madeiros. A inscrição é obrigatória e pode ser feita até ao dia 15 de dezembro, em formulário próprio a entregar no Gabinete Cultural da Câmara Municipal de Belmonte. Os madeiros devem estar prontos no dia 22 e o júri fará a sua avaliação entre 22 e 24 de dezembro, em dia a determinar pelo mesmo, sem aviso prévio aos participantes. O júri é constituído por três elementos a determinar pela autarquia sendo, pelo menos, um deles membro do executivo. Para efeitos de classificação serão considerados alguns critérios, entre os quais, a dimensão em altura e largura, a qualidade da madeira e quantidade e o impacto visual. Todos os grupos participantes recebem o prémio de participação no valor de 200 euros. Os prémios a atribuir aos três primeiros classificados são de 500, 400 e 300 euros.