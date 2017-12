04-12-2017 18:12

“Smart Cities" estiveram hoje em debate na Guarda

A cidade da Guarda recebeu esta tarde, o evento Guarda Smart City, que contou com a presença do especialista em urbanismo norte-americano Chuck Wolfe e Vítor Pereira, co-fundador da Zoom Smart Cities, que esclareceu o conceito de cidades inteligentes O evento, com o selo da câmara municipal da Guarda, esteve inserido no ciclo “Conferências da Guarda” e enquadrou-se também no tour “Seeing the Better City” cidades.

Segundo autarquia, esta iniciativa «vem ao encontro de uma das grandes preocupações e discussões em Portugal ao longo dos últimos anos e que ganhou recentemente um novo fôlego com a criação do Movimento pelo Interior”.