04-12-2017 16:56

Oito detidos em São Romão por tráfico de droga

A Polícia Judiciária (PJ) deteve cinco homens e três mulheres por tráfico de produtos estupefacientes em São Romão (Seia).

Segundo o Departamento de Investigação Criminal da Guarda, o grupo é também suspeito de abastecer outros traficantes de menor dimensão dos distritos de Coimbra e de Viseu.

«Quatro dos detidos foram intercetados no sábado, quando procediam a mais um transporte de produto estupefaciente entre a região do Grande Porto e o concelho de Seia, tendo os demais sido detidos já no dia de ontem, na sequência de várias buscas domiciliárias e outras, previamente autorizadas pelas competentes autoridades judiciárias», refere a PJ em comunicado.

Na operação foi apreendida aos suspeitos cocaína suficiente para a preparação de, «aproximadamente, 300 doses individuais, bem como LCD’s e outros eletrodomésticos de elevado valor, mais de mil euros euros em numerário e duas viaturas automóveis, uma das quais de alta gama».

Nas buscas realizadas no domingo e na custódia dos detidos, a Judiciária contou com a colaboração de vários elementos da GNR do Comando Territorial da Guarda. Os detidos, com idades compreendidas entre os 30 e 55 anos, todos sem qualquer ocupação lícita conhecida, vão ser presentes a tribunal.