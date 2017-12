03-12-2017 21:47

Figueirense na frente do Distrital da Guarda

O Figueirense substituiu hoje o Sp. Mêda no comando do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda. O Ginásio recebeu e venceu o Vilanovenses por 2-0 e conta mais um ponto que os medenses, que empataram 0-0 em casa frente ao Sp. Sabugal.

No terceiro lugar está o Gouveia, que derrotou o Vila Cortês do Mondego por 3-0 no Municipal do Farvão, enquanto o Manteigas perdeu 1-0 em Trancoso e o Aguiar da Beira “arrancou” um empate a quatro bolas no Soito.

Na 10ª jornada o Vila Franca das Naves foi a única equipa a ganhar fora e conseguiu-o em São Romão por 1-0. Já o lanterna vermelha Guarda Unida Desportiva recebeu e venceu o Estrela Almeida por 2-1.