03-12-2017 21:01

Fornos de Algodres pontua pela primeira vez no Campeonato de Portugal

O Fornos de Algodres obteve hoje o seu primeiro ponto na série C do Campeonato de Portugal.

Em jogo da 12ª jornada, a equipa do distrito da Guarda empatou 1-1 no campo do Sourense mas continua no último lugar da geral.