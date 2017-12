03-12-2017 19:16

O Pai Natal já passou pelo La Vie

O centro comercial La Vie recebeu esta tarde a primeira visita do Pai Natal. Miúdos e graúdos encheram as galerias daquele shopping, no centro da Guarda, para receberem a visita do Pai Natal pelas 16 horas. Com muita diversão, música e animação infantil, esta tarde foi a primeira das muitas visitas anunciadas. Assim, o Pai Natal irá regressar ao La Vie para mais festa natalícia nos dia 8, 9, 10, 16, 17, 21, 22, 23,e 24 de dezembro entre as 14 e as 18 horas.