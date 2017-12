02-12-2017 16:07

Sean Riley & The Slowriders hoje no TMG

Os Sean Riley & The Slowriders atuam esta noite no TMG no âmbito da digressão comemorativa dos dez anos do seu álbum de estreia, “Farewell”.

A banda de Afonso Rodrigues lançou uma edição especial do disco em CD e em vinil. Esta reedição inclui três temas extra “Bring Your Boy Home” e as gravações originais de Wout Straatman para “Moving On” e “Lights Out”. Em vinil, o álbum estará disponível em duas versões: uma a preto e a outra a cor-de-laranja, com o poster da primeira digressão da banda de Leiria.

“Moving On”, “Lights Out”, “Harry Rivers” e “Let Them Good Times Roll” são alguns dos temas mais memoráveis presentes neste “Farewell”, que será revisitado na íntegra no concerto da Guarda (21h30). Considerado com um dos projetos mais interessantes do pop nacional, o grupo é formado por Afonso Rodrigues (voz e guitarra), Filipe Costa (teclados), Filipe Rocha (bateria) e Nuno Filipe Lopes (baixo).