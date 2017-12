02-12-2017 15:32

Académico dos Penedos Altos organiza festival de patinagem esta tarde

O Académico dos Penedos Altos (Covilhã) organiza estar tarde o seu primeiro Festival de Patinagem Artística com a participação da Academia de Patinagem da Covilhã/UBI, do Unidos do Tortosendo, do Grupo Recreativo Vigor e Mocidade e Clube Desportivo Lousanense.

A atividade está a decorrer no pavilhão nº1 da Universidade da Beira Interior durante a tarde e vai envolver cerca de 120 atletas, mais técnicos de cada equipa.

Além dos clubes convidados, vão também participar nesta jornada de divulgação da modalidade Diogo Silva, hexa campeão nacional, vice-campeão europeu em 2016 e oitavo classificado no Campeonato do Mundo de 2017; Madalena Serrão, campeã nacional de patinagem livre em 2012 e 2016; e Ana Soares, que competiu nos Europeus de 2010, 2011, 2012 e 2013 e foi quinta no Mundial de 2014.