02-12-2017 12:50

Museu da Miniatura Automóvel, em Gouveia, faz 10 anos

Os pilotos Pedro Lamy e Pedro Matos Chaves participam hoje, em Gouveia, nas comemorações do 10º aniversário do Museu da Miniatura Automóvel.

A efeméride começou a ser assinalada esta manhã com a inauguração das novas coleções temporárias “Fórmula 1 e Assistência de Ralis”, seguida de uma homenagem aos colecionadores.

Às 15h30 terá lugar na Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira a conferência “Pilotos Portugueses na Formula 1”, com Pedro Lamy, Pedro Matos Chaves, Adelino Diniz (biógrafo de Mário Araújo Cabral) e Rodrigo Gallego (campeão do mundo F1 Históricos).

Inaugurado a 24 de setembro de 2007, o museu gouveense tem uma coleção permanente de 3.500 miniaturas.