01-12-2017 15:13

Associações juvenis da Guarda reúnem no Pocinho

As associações juvenis do distrito da Guarda têm encontro marcado entre hoje e domingo, no Centro de Alto Rendimento do Pocinho (Vila Nova de Foz Côa), para o 21º encontro EDAJ organizado pela Federação das Associações Juvenis do Distrito da Guarda (FAJDG).

A iniciativa destina-se a promover a reflexão e discussão em torno dos conceitos de juventude e participação social, os jovens e a democracia, cidadania ativa, comunicação inclusiva e educação não formal.

O ex-diretor-geral da Saúde, Francisco George, atual presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, é um dos oradores convidados. A propósito dos 19 anos da classificação da arte rupestre do Vale do Côa como património mundial pela UNESCO, os participantes vão realizar uma caminhada entre o Centro de Alto Rendimento do Pocinho e o Museu do Côa, ao longo da linha de caminho-de-ferro.

A atividade culminará com uma visita guiada e várias iniciativas proporcionadas pela Fundação Coa Parque. Nestes três dias terá ainda lugar a habitual mostra associativa e um debate sobre políticas públicas de juventude no domingo, na tradicional “Hora de partir a loiça!”, seguindo-se a apresentação e votação do documento de conclusões.