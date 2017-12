01-12-2017 11:45

Festival de Outono começa hoje em Manteigas

A vila de Manteigas volta a ser palco este fim-de-semana de mais um Festival de Outono.

A terceira edição do evento começa esta tarde (15 horas) e prolonga-se até domingo para divulgar a gastronomia, os míscaros, as associações e instituições locais e o património natural do “coração” da Serra da Estrela.

Haverá um desfile de moda com criadores locais e as suas coleções de burel (amanhã, 21h30), uma caminhada de identificação de cogumelos silvestres (sábado, 9 horas), sessões de “showcooking” (sábado, 18 horas) e muita animação de rua pelos grupos de concertinas “Águias Vermelhas” e “Os Foligaitos” e pela fanfarra “NemFáNemFum”.

As noites também serão animadas com os concertos dos Funk Pop Music (amanhã), The Sweet Children e Criatura (sábado). No domingo o dia começa com uma caminhada de Outono e à tarde haverá um magusto (16 horas), com prova de jeropiga caseira.