01-12-2017 10:01

Banda da Covilhã no desfile nacional de filarmónicas

A Banda da Covilhã é uma das filarmónicas que participa hoje no 6º desfile nacional de bandas filarmónicas, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, a convite do movimento 1º de Dezembro.

Anualmente, a iniciativa celebra a Independência, a Restauração e Portugal mobiliza diferentes coletividades de todo o país e conta com o apoio da SHIP - Sociedade Histórica da Independência de Portugal, que incluiu o desfile no programa oficial das comemorações do 1º de Dezembro.

As bandas, com cerca de 1.900 músicos, vão descer a avenida lisboeta até à Praça dos Restauradores onde vão interpretar em conjunto o Hino da Maria da Fonte, Hino da Restauração e o Hino Nacional. A direção final está a cargo do maestro capitão-tenente Délio Gonçalves, da Banda da Armada.