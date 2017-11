30-11-2017 19:00

Nacional de Natação de Clubes da IIIª Divisão amanhã na Guarda

As piscinas municipais da Guarda recebem amanhã o Campeonato Nacional de Clubes da IIIª Divisão. As provas começam pelas 9 horas.

O Clube de Natação da Guarda participa pela primeira vez e vai competir com a equipa masculina formada por Marco Costa, Pedro Adaixo, Pedro Tavares e Simão Dias.