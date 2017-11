30-11-2017 18:47

Violência contra as mulheres debatida no “Museu à Noite”, em Pinhel

O Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres é o tema de hoje (21 horas) do ciclo de conferências “Museu à Noite”, em Pinhel.

A sessão acontece no auditório da Casa da Cultura e tem como oradores a deputada da Assembleia da República eleita pelo círculo da Guarda Ângela Guerra, recentemente nomeada Embaixadora para a Paz pela Federação das Mulheres para a Paz Mundial Internacional (FMPMI), e a sargento Cristina Vieira, chefe do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas da GNR da Guarda. As duas convidadas vão falar sobre a vítima, o que fazer, conselhos de prevenção, informação sobre os direitos das vítimas e procedimentos do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE).

Em Portugal a violência doméstica é um crime público «a que todos devemos estar atentos», refere a organização. O Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres assinalou-se no 25 de novembro.