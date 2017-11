30-11-2017 18:12

Dois feridos em incêndio numa habitação em Mata de Lobos

Duas pessoas ficaram hoje ligeiramente feridas na sequência de um incêndio que deflagrou pelas 13h39 na cozinha de uma habitação na localidade de Mata de Lobos, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo. Os feridos são os proprietários da casa, um homem com cerca de 30 anos e uma mulher com cerca de 20 anos, que sofreram queimaduras de segundo grau, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda. Estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Figueira de Castelo Rodrigo e a GNR com um total de 12 elementos e quatro viaturas, indicou o CDOS.