30-11-2017 18:01

Fotografia e território nos 17 anos do CEI

O Centro de Estudos Ibéricos (CEI) assinala o 17º aniversário amanhã e no sábado com a realização de várias iniciativas na Guarda dedicadas à fotografia e ao território.

O ponto de partida é o projeto “Transversalidades - Fotografias Sem Fronteiras”, que teve início em 2011 para valorizar territórios com menos visibilidade através da imagem. O programa inclui uma oficina pelo fotógrafo Alfredo Cunha, a inauguração de exposições, a realização de um roteiro fotográfico sobre “Imagem e memória urbana” e a apresentação da revista “Iberografias” nº13, entre outras atividades.