30-11-2017 16:01

Obras entre Aldeia do Bispo e o nó da Benespera

Por motivos de segurança, a Câmara Municipal da Guarda irá proceder à consolidação de taludes afetados pelos incêndios na Estrada Nacional 18.Os trabalhos serão realizados a partir do dia 4 de dezembro (segunda-feira) entre o cruzamento de Aldeia do Bispo e o nó da Benespera, devendo a estrada ser cortada por um período previsto de 3 semanas.Como percursos alternativos sugere-se a utilização da A23 e a EN 18-1.